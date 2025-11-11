TSK C-130'u Gence'den Kalkıştan 27 Dakika Sonra Radardan Kayboldu

TSK'ya ait C-130, Gence'den kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçakta 20 personel vardı; düşüş nedeni henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:27
MSB uçuş ve personel bilgilerini doğruladı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düştüğü, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, uçak sabah saatlerinde 09.50'de Trabzon'dan havalandı ve ilk olarak 11.06'da Azerbaycan'ın Gence şehrine iniş yaptı.

Gence'de bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye dönmek üzere havalanan uçak, kalkıştan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

Uçakta, uçuş ekibi dahil olmak üzere 20 personel bulunduğu bildirildi. Uçağın düşüş sebebi henüz açıklanmadı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT C130 KARGO UÇAĞI AZERBAYCAN’DAN KALKIŞ YAPTIKTAN 27 DAKİKA SONRA GÜRCİSTAN’DA RADARDAN KAYBOLDU. UÇAĞIN SABAH SAATLERİNDE TRABZON’DAN AZERBAYCAN’A GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

