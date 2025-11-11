TSK C-130'u Gence'den Kalkıştan 27 Dakika Sonra Radardan Kayboldu

MSB uçuş ve personel bilgilerini doğruladı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düştüğü, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, uçak sabah saatlerinde 09.50'de Trabzon'dan havalandı ve ilk olarak 11.06'da Azerbaycan'ın Gence şehrine iniş yaptı.

Gence'de bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye dönmek üzere havalanan uçak, kalkıştan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

Uçakta, uçuş ekibi dahil olmak üzere 20 personel bulunduğu bildirildi. Uçağın düşüş sebebi henüz açıklanmadı.

