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TÜBİTAK'tan Bilim Seferberliği İçin Stratejik Destek Çağrısı

TÜBİTAK, bilim eğitimi ve etkinliklerine yönelik 7 destek çağrısı ile önemli bir bilim seferberliği başlatıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:17
TÜBİTAK'tan Bilim Seferberliği İçin Stratejik Destek Çağrısı

TÜBİTAK'tan Bilim Seferberliği İçin Stratejik Destek Çağrısı

TÜBİTAK, bilim seferberliği kapsamında teknolojiden AR-GE'ye kadar farklı alanlardaki projelere destek vermek için 7 yeni çağrı açtı. Kurum, bilim insanlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında katılacakları etkinliklere finansal katkı sağlayacak.

Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Destek

Yeni çağrılar, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülecek ve bilimsel etkinliklerin yanı sıra eğitimi de destekleyecek. Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programları Çağrısı ile bilim ve teknoloji alanlarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, bu alanlarda gelişimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Destekler, yüz yüze veya çevrim içi bilimsel eğitim etkinliklerini kapsıyor.

Proje Eğitim Programları Destekleniyor

Proje Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde, TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası programlarına yönelik AR-GE ve yenilik projelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler desteklenecek. Bu destekler, gerekli yeterliliğe sahip doktora öğrencileri ve araştırmacılar için teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim programlarını kapsıyor. Projelerde destek üst limiti 195 bin lira olarak belirlenirken, etkinlik gün sayısı 3 iş gününü geçemeyecek.

Yurt İçi Etkinlik Desteği

Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı, kongre, konferans, sempozyum gibi etkinliklere 117 bin lira destek sağlamaktadır. Bu programda, davetli konuşmacıların yol ve organizasyon giderleri karşılanacak.

Uluslararası Etkinlikler İçin Bant Açılıyor

Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı ise, yurt içinde gerçekleştirilecek çok katılımlı uluslararası etkinliklere 365 bin lira destek sunmaktadır. Bu kapsamda, organizasyon giderleri ile davetli konuşmacıların masrafları karşılanacak. Ancak aynı etkinlikler için son bir yıl içinde birden fazla destek verilmeyecek.

İkili İşbirliği ve Yurt Dışı Destekleri

Türkiye'deki bilim insanlarının, uluslararası işbirliği çerçevesinde düzenleyecekleri etkinliklere 195 bin lira kadar destek verileceği duyurulurken, Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı ile de araştırmacılara yurt dışında düzenlenen etkinliklerde bildirilerini sunmaları için destek sağlanacak. Destek miktarları 1000 ile 2000 dolar arasında değişirken, yurt içi etkinliklere katılım için ise toplam destek üst limiti 7 bin 350 lira olarak belirlendi.

Yukarıda belirtilen çağrılara başvuruların 14 Şubat saat 17.30'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınabileceği bildirildi.

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