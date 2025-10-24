Tufan Erhürman KKTC Cumhurbaşkanı olarak ant içti

Tufan Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanı olarak yemin etti

6. Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'ndeki törende göreve başladı

Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti ve resmen göreve başladı.

Meclis'e gelişinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından karşılanan Erhürman, törende askeri birliği selamladı. Ardından Meclis Genel Kurul Salonu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini yaptı.

Erhürman yemin metninde şu ifadeleri kullandı:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Yemin töreninin ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, bürokratlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

