Tufan Erhürman Resmi Olmayan Sonuçlara Göre KKTC Cumhurbaşkanı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanlığını kazandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:24
Yüksek Seçim Kurulu duyurusuyla kamuoyuna açıklandı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu.

Açıklama, seçim sürecine ilişkin ilk sonuçları kamuoyuna iletti. Kurulun bildirimine göre elde edilen bu sonuçlar, henüz resmi onay sürecini bekliyor.

Konuyla ilgili gelişmeler ve resmi sonuç açıklamaları ile ilgili haberler takip edilmeye devam edecek.

