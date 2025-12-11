DOLAR
Tufanbeyli'de Sis Kartpostallık Görüntüler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesini sabah sisleri kapladı; drone görüntüleri ilçeyi masalsı, kartpostallık bir manzaraya dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 08:59
Drone ile kaydedilen sabah manzarası izleyenleri büyüledi

Adananın Tufanbeyli ilçesini sabah saatlerinde örten sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İlçe merkezi, vadiyi kaplayan yoğun sis tabakasının içinde süzülürken, yüksek dağlar bulutların üzerinde tüm ihtişamıyla yükseldi. Bu kontrast, görüntülere masalsı bir hava verdi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde Tufanbeyli, sis denizinin ortasında saklı bir şehir gibi görünerek izleyenleri hayran bıraktı.

Dağ eteklerinden yükselen bulutlar ve gökyüzünün masmavi olması, ilçenin kış aylarında ortaya çıkan eşsiz atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

