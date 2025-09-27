Tunç'tan Hukuk Meslekleri ve İdari Yargı Ön Sınavı Adaylarına Başarı Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarınki Hukuk Mesleklerine Giriş ve İdari Yargı Ön Sınavı adaylarına başarı dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:09
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'na girecek adaylara başarı diledi.

Bakanın paylaşımı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yarın yapılacak. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından hayallerindeki kutsal mesleğe kavuşmak için sınavlarda ter dökecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Hukukun üstünlüğüne inanarak adaletin sesi olmak için çıktıkları bu yolda adaylarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."

