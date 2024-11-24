Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan'a Ev Hapsi Cezası

Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan’a Ev Hapsi

İçişleri Bakanlığı'nın Tunceli ve Ovacık belediyelerine yönelik yaptığı görevlendirme sonrası gerginlikler yaşandı. Bu olaylar sonrasında, polise mukavemet gösterdiği iddia edilen Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan, 'suç işlemeye tahrik' suçlaması nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen Orhan, sabah saatlerinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek işlemlerini yaptırdı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan’a, savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'suç işlemeye tahrik' suçundan adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulandı.

Orhan’a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Olaylar nedeniyle gözaltına alınan diğer 8 şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası bu kişilerden 2’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.