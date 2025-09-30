Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nda Yaralanan Kadın Kurtarıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Düzgün Baba Dağı'nda kayalıklardan düşen Hatun D, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 21:27
Nazımiye'de kayalıklardan düşme

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden Hatun D, patikada yürürken kayalık alanda dengesini kaybedip düştü.

Olayı gören çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hatun D, sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı.

Ayağında kırık olduğu belirlenen Hatun D, gerekli tıbbi müdahale için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla bölgeden tahliye edilen yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

