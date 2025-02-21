Tunceli'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat'ta taşımalı eğitime ara verildi. İlgili ilçelerde eğitim durduruldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:42
Tunceli'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Tunceli'de Hava Koşulları Eğitim Sürecini Etkiledi

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Ulaşımda Yaşanabilecek Sorunlar Göz Önünde Bulunduruldu

Yağışların ardından oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı aktarılan açıklamada, özellikle 21 Şubat Cuma günü Tunceli merkezi ile Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Pülümür'de Eğitim-Öğretime Ara Verildi

Ayrıca, Pülümür ilçesinde de eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Pülümür ilçesindeki kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, kronik rahatsızlığı bulunan personel bir gün idari izinli sayılacaktır.

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