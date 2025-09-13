Tunceli (Pülümür) - Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kaza, Tunceli-Erzincan kara yolu Kangal köyü mevkisinde meydana geldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kangal köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil için bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları müdahale ile araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

