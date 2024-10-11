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Tunus Cumhurbaşkanı Adayı Ayaşi Zamal'a Hapis Cezası

Ayaşi Zamal, Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık sürecinde hapis cezası aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:11
Tunus Cumhurbaşkanı Adayı Ayaşi Zamal'a Hapis Cezası

Tunus'ta Ayaşi Zamal'a Hapis Cezası Verildi

Tunus'ta 6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %7'nin üzerinde oy alan aday Ayaşi Zamal, dört farklı dosya sonucunda toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savunma Heyeti Açıklamalarda Bulundu

Zamal'ın avukatı Fevzi Caballah, konuyla ilgili Associated Press muhabirine yaptığı açıklamada, Silyana Asliye Mahkemesi'nin müvekkili hakkında verdiği cezanın detaylarını paylaştı. Caballah, "Müvekkilimin aday olmasının ardından 30'dan fazla soruşturmaya maruz kaldı. Mahkeme kararlarına itiraz edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yalan Beyanda Bulunma İddiası

Ayaşi Zamal hakkında "yalan beyanda bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Zamal, 2 Eylül 2023'te gözaltına alınarak 4 Eylül'de tutuklandı. Ancak 6 Eylül'de yapılan itiraz sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, fakat kısa süre sonra tekrar gözaltına alındı.

Geçmişteki Cezalar ve İtiraz Süreci

19 Eylül'de avukatları, Zamal hakkında çıkartılan beş tutuklama emri olduğunu duyurdu. Aynı zamanda, müvekkilinin 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi verildi. Tunus 2. Asliye Mahkemesi, 1 Ekim'de Zamal'a dört dosyadan 12 yıl hapis cezası verdi. Zamal’ın avukatları, bu karara itiraz etmek üzere yargı yoluna başvurdu.

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