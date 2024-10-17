Tunus’ta 70 Türk Firmasının Katılımıyla Tekstil Fuarı Başladı

Tunus'ta Uluslararası Tekstil Fuarı Başladı

Tunus'un turistik bölgesi Susa'da, Türkiye'den 70 firmanın katılımı ile Uluslararası Tekstil Fuarı gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Tunus'un başkenti olan Tunus’un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa'da düzenleniyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Fuarın açılışına, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Semir Abid, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, yerel yönetim yetkilileri ve firma temsilcileri katıldı.

Fuarın Önemi ve Katılımcı Sayısı

Bakan Abid, yaptığı konuşmada, “Tunus’un en önemli tekstil firmalarının katılımıyla düzenlenen bu fuar, tekstil sektörü açısından oldukça önemlidir. Fuara toplamda 19 farklı ülkeden 250 firma ve 700'ün üzerinde iş insanı katılıyor.” dedi. Ayrıca, Tunus tekstil sektörünün büyük bir kısmının ihracata yönelik olduğunu belirterek, “Tunus’ta 160 bin çalışan ile 1,600 firma faaliyet gösteriyor ve yıl içerisinde 4 milyar dolar ihracat söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Türk Firmalarının Katkısı

Büyükelçi Demircan, “Tunus sanayisi için gerekli hammaddelerin bir kısmı yurt dışından temin ediliyor. Tunus, Türkiye’den iplik ve kumaş ithalatı yapıyor. Bu fuarda Türkiye’den 70 firma yer alıyor ve tekstil alanındaki güçlü işbirliğimiz ile global pazara önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Katılımcıların Görüşleri

Fuara Gaziantep’ten katılan firma sahibi Muhammed Said Sünger, “Tunus’ta düzenlenen bu fuara ilk defa katıldık. Burada Türk ürünlerine olan talebin yoğun olduğunu gözlemledik. Özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika'dan Türk tekstil ürünlerine büyük ilgi var.” ifadelerini kullandı.

Fuarın Süresi

Bu yıl altıncısı düzenlenen Susa Uluslararası Tekstil Fuarı, 19 Ekim’e kadar devam edecek ve bölgedeki önemli fuar etkinliklerinden biri olmayı sürdürecek.