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Tunus'ta İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Tunus'ta yüzlerce kişi, Gazze ve Lübnan’daki saldırıları protesto ederek Arap yönetimlerine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:59
Tunus'ta İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Tunus’ta Protesto Gösterileri

Tunus’un başkenti, İsrail’in Gazze ve Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıların ardından yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterilerine ev sahipliği yaptı. Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu tarafından düzenlenen eylemde, çeşitli sloganlar ve dövizler ile mesajlar verildi.

Arap Yönetimlerine Tepki

Gösterilerde katılımcılar, "Arap yönetimlerindeki sessizliği kınıyoruz" ve "Yüzlerce kişi katledilirken yöneticiler uyuyor" gibi sloganlar attı. Aynı zamanda, "Yılanın başı ABD", "Sömürgeci Fransa ve ABD, saldırıların ortağı" yazılı dövizler taşındı. Eylemciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlıların fotoğraflarını sergiledi.

Normalleşme Karşıtı Mesajlar

Gösteriye katılan Normalleşmeyle Mücadele İçin Tunus Ağı üyesi Selahaddin el-Masri, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Son nefesine kadar savaşan şehit lider Yahya Sivarı ve Lübnan direnişinin şehit lideri Haşim Safiyyuddin'i rahmetle anıyoruz. Siyonistlere (İsrail'e) şunu hatırlatmak istiyoruz; direniş liderlerinin şehit edilmesi ancak direnişin metanetini arttırır. Her şehadetten sonra binlerce direnişçi doğar."

İran ve Filistin'in Desteklenmesi Gerekiyor

Masri, Arap ülkelerini, İsrail’in saldırılarına karşı sessiz kalmakla suçlayarak, "Tunuslular özgür bireyler olarak, sessiz kalan Arap ülkelerini kınıyoruz. Bu ülkelerin tüm normalleşme anlaşmalarını dondurması ve Lübnan ile Filistin’deki direnişi desteklemesi gerekiyor" şeklinde görüş bildirdi.

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