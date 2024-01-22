Turgut Altınok alacağı oy oranını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'nda bir konuşma yaptı. Altınok, çok sayıda vatandaşın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olduğunu fakat seçimde oylarını kendisine vereceğini söyledi.

Turgut Altınok, mevcut başkan Mansur Yavaş'ın geride kalan 5 yılda hiçbir şey yapmadığını da sözlerine ekledi.

"BANA ANKARA'DA 30 MİLYAR TUTARINDA BİR İŞ GÖSTERİN"





Ankara'nın 5 yıldır 300 milyar liralık bütçeyle yönetildiğini hatırlatan Burhan Altınok, şöyle konuştu:

"Ankara'da 30 milyar liralık bir iş göreyim. Bu seçimde oylar 5 yıl için değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmezler, şehrin geleceğini de yönetiyorlar. 3 milyara yapılmış bir işi bana gösterin”

Bu seçimlerin Başkent için çok fazla önem taşıdığını belirten Turgut Altınok, Türkiye'deki her bölgeden insanın yapacakları çalışmalar ve hizmetlerle Ankara'yı ziyaret edeceğini kaydetti.

SEÇİM ORANLARININ AÇIKLANMASI

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan anketlerin sonuçlarında Altınok'a oy verebilirim" diyen kişilerin yüzde 73 oranında olduğunu belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Biz ulaşırsak eğer, hangi partiye oy verilirse verilsin yüzde 73 oranında Ankara'da oy alabiliriz, bizim böyle potansiyelimiz bulunuyor. Aday Altınok değil aslında, aday hepimiziz. Biz Ankara'da hizmetkar olacağız. Bizler sizleri asla mahcup etmeyeceğiz. Bize oylarını vermeyenler de 'Keşke verseydik' diyecekler"

Yenimahalle'de seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirten Altınok, yüzde 60 üzerinde oy potansiyellerine sahip olduklarını vurguladı.