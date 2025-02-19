Turizmciler Antalya'da Sezon Öncesi Tedbirleri Değerlendirdi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Antalya'daki toplantıda sezon öncesi alınacak önlemleri gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:39
Turizmciler Antalya'da Sezon Öncesi Tedbirleri Değerlendirdi

Turizmciler Antalya'da Toplandı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, sezon öncesi turizm tesislerinde alınması gereken önlemleri Antalya'nın Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirdikleri toplantıda değerlendirdi.

Sezona Hazırlık Vurgusu

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, sektörün iyi bir yılı geride bıraktığını ve 2025 yılı için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu yıl da yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini söyleyen Saatçioğlu, sektörün her açıdan sezona hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik Önlemlerinin Önemi

Kartalkaya'daki otel yangınına atıfta bulunarak, otel yöneticilerinin ve çalışanlarının her an her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Saatçioğlu, hızlı müdahaleye yönelik eğitimlerin önemine değinerek, "Kurumların yaptığı denetimlerin ötesinde, otel yönetimlerinin de eksikliklerini sık sık gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.

Denetimlerin Sürekliliği

"Turizmciler olarak sürekli belediyeler, valilik ve itfaiye tarafından denetleniyoruz. Ancak bu denetimler bizim için rehavete neden olmamalı. Kendi iç denetimlerimizi de 3 ya da 4 ayda bir yapmalıyız" diyen Saatçioğlu, misafirlerin can ve mal güvenliğinin kendileri için ana sorumluluk olduğunu vurguladı.

Eğitim ve Altyapı

Teorik ve uygulamalı eğitimlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Saatçioğlu, "Altyapı ne kadar iyi olursa olsun, çalışanların eğitimli ve bilinçli olması elzem" ifadesini kullandı. Olası olumsuz durumlarda hızlı ve bilinçli müdahale imkanı için personelin eğitim almasının şart olduğunu söyledi.

Sistemlerin Kontrolü

Özellikle sezonluk faaliyet gösteren otellerin kapalı kaldıkları dönemlerde ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çeken Saatçioğlu, açık olduğu dönemde kapalı kalan otellerin sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tesislerin sıfırdan açılıyormuş gibi işlemlere tabi tutulması gerektiğini sözlerine ekledi. Son olarak personel eğitimlerinin de sürekli olarak tekrarlanması gerektiğini ifade etti.

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