Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Müzakere İçin Bir Araya Geldi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'nın Dışişleri Bakanları da katılım sağladı.

Toplantının Gündemi

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto katıldı. Ayrıca, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantıda yer aldı.

Biçimlenecek TDT Politikasının Temaları

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, bugünkü TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi'nin temasının "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" olacağını ifade etti. Zirvenin sonunda ise 100'den fazla konunun yer aldığı Bişkek Deklarasyonu'nun imzalanacağı bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Kulubayev, ayrıca TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin önemle üzerinde durduğu yeşil ekonomi yol haritasının da toplantıda kabul edileceğini belirtti.