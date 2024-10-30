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Türk İnşaat Şirketi Afganistan'da 163 Milyon Dolar Değerinde Anlaşma İmzaladı

77 İnşaat, Afganistan'da çimento fabrikası kurma hedefiyle 163 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:42
Türk İnşaat Şirketi Afganistan'da 163 Milyon Dolar Değerinde Anlaşma İmzaladı

77 İnşaat’ın Afganistan Yatırımı

Türk inşaat şirketi 77 İnşaat, Afganistan’da önemli bir yatırım anlaşması imzaladı. Şirket, Afganistan geçici hükümeti ile Cevizcan vilayetinin Yetim Tak bölgesinde çimento üretimi hedefiyle toplamda 163 milyon dolar değerinde bir ticari anlaşma gerçekleştirdi.

Anlaşma Töreni ve Katılımcılar

İmza törenine Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Hidayetullah Bedri, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal gibi önemli isimler katıldı.

Projenin Detayları

Yatırım sayesinde 3 yıl içinde inşa edilecek çimento fabrikasının günde 3 bin ton çimento üretme kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Şirket, arama aşamasında 4 milyon 75 bin 512 dolar, çıkarma aşamasında 27 milyon 403 bin 325 dolar ve işleme aşamasında ise 126 milyon 576 bin dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu süreçte doğrudan ve dolaylı olarak toplamda 1250 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin Afganistan'daki Yatırımları

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, 77 İnşaat'ın projesinin onaylandığını belirterek, "Afganistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarından 77 İnşaat'ın çimento üretim tesisi inşası projesi, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar'ın katıldığı törenle onaylandı. Firmalarımızın yatırımları, Afganistan'da gurur kaynağımız olmaya devam ediyor" ifadesinde bulundu.

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