DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.325.501,54 -0,27%

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi'nde Açıklamalar

Atalay, vergi düzenlemeleri ve çalışan hakları üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:11
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi'nde Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Mitingde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi"nde önemli mesajlar verdi. Atalay, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin acilen değişmesi gerektiğini savunarak, "Bundan 40 yıl önce ilk vergi dilimi asgari ücretin 14 katıydı. Şu anda 110 bin lira. Bir an evvel yüzde 15'e sabitlesinler. Vergide adalet istiyoruz" dedi.

Çalışanların Ekonomik Zorluklarına Dikkat Çekti

Atalay, işçilerin artan vergi yükü nedeniyle yıl boyunca aldığı ücretin hızla eridiğini belirterek, "Ocak ayında aldığımız ücret, nisan ayında, nisan'da aldığımız ücret ise temmuzda geçerli olamıyor. Ülkenin ekonomik koşulları işçileri zor durumda bırakıyor" diye konuştu. Ayrıca, kamu işçilerinin son 6 ayda asgari ücret seviyesine düştüğünü ifade etti.

Vergi Adaleti Talebi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinin yaklaştığını hatırlatan Atalay, "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yapılan zamların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Arada kalan fark, işçiler lehine kapatılmalıdır" şeklinde konuştu. Çalışanların onurlu bir yaşam sürmesini istediğini vurgulayan Atalay, gelecek hafta hazırladıkları 70 sayfalık çalışmanın milletvekillerine ulaştırılacağını belirtti.

Enflasyon Rakamlarının Gerçekleri Yansıtmadığı İfade Edildi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin pazara yansımadığını savunan Atalay, bu durumun denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, bu yıl aralık ayında asgari ücret görüşmelerinin başlayacağına dikkat çekerek, "Geçen yıl ne kararlaştıysa yine aynı süreçle devam edeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.

İşverenlerle İlgili Yeni Yasal Düzenleme İhtiyacı Vurgulandı

Atalay, bazı işçilerin sendikalara üye olmalarının ardından işten çıkarıldığını ifade ederek, çalışanların hukukunu koruyacak yasaların çıkarılması gerektiğini kaydetti. Ülkedeki olumsuz tabloya dikkat çeken Atalay, "Merhametsizlerle ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Böyle davrananlara daha ağır cezaların verilmesi gerekmektedir" dedi.

Emekli Aylıkları Arasındaki Fark Problemi

Atalay, 2024 yılındaki emeklilikler ile 2025 yılındaki emeklilikler arasında yüzde 30-35 seviyesinde bir fark oluşacağını söyleyerek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Savunma sanayiinde ve enerji sektöründe tecrübeli işçilerin kaybının büyük sorunlara yol açacağını vurguladı.

Mitinge, çeşitli partilerin milletvekilleri, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜRK-İŞ'e üye sendikaların genel başkanları ve çok sayıda çalışan katıldı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" Mitingi düzenlendi.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda...

Ankara'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından Anadolu Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi" düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da AK Parti Sur İlçe Kongresi'nde Vurucu Mesajlar
2
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları ve Filistinlilerin Durumu
3
Gaziantep'te Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin İçin Birlik Çağrısı
5
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak!
6
İsrail'in Lübnan'da Düzenlediği Saldırıda İranlı Çift Hayatını Kaybetti
7
Ali Erbaş Hafızlara İcazet Belgelerini Takdim Etti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’