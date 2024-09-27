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TÜRK-İŞ ve Azerbaycan Sendikaları Arasındaki İşbirliği Artıyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Başkanı Sahib Memmedov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:49
TÜRK-İŞ ve Azerbaycan Sendikaları Arasındaki İşbirliği Artıyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Bakü'de Önemli Görüşmelerde Bulundu

TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ergün Atalay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu (AHİK) Başkanı Sahib Memmedov ile bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülkenin sendikaları arasındaki işbirliği ve ortak projelerin geleceği hakkında önemli bilgiler sunmayı amaçladı.

Görüşmenin Ana Gündemi

Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Atalay ve Memmedov’un yaptığı görüşmede Azerbaycan ile Türkiye sendikaları arasındaki mevcut ilişkilerin durumu ve gelecekteki planlar detaylı bir şekilde ele alındı. Atalay, bu kardeş ülkede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mevcut ilişkilerin tatmin edici olduğunu fakat daha da ileriye taşımak için çaba göstereceklerini vurguladı.

İki Ülkenin İlişkileri Daha da Pekişecek

AHİK Başkanı Memmedov ise iki ülke sendikaları arasındaki tecrübe paylaşımının ve karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, 2023 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler için "Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı"nın kurulmasını 'tarihi bir olay' olarak değerlendirdi.

Başarıya İnanıyoruz

Memmedov, Ergün Atalay'ın aynı zamanda Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, bu yeni kuruluşun etkin bir şekilde çalışarak başarılı olacağına inandığını belirtti. İki liderin bu önemli işbirliği çabaları, Türk ve Azerbaycan halkları arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 2), Bakü'de, Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 2), Bakü'de, Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu (AHİK) Başkanı Sahib Memmedov'la (sağ 2) bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 2), Bakü'de, Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 2), Bakü'de, Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu (AHİK) Başkanı Sahib Memmedov'la (sağ 2) bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 2), Bakü'de, Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 2), Bakü'de, Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu (AHİK) Başkanı Sahib Memmedov'la (sağ 2) bir araya geldi.

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