Türk Kızılay ve OGM'den Orman Yangınlarında İlk Yardım Eğitimi

Türk Kızılay ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimde OGM personeli, gönüllüler ve öğrenciler orman yangınlarında uygulanacak ilk müdahaleleri öğrendi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:39
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nde Dünya İlk Yardım Günü kapsamında uygulamalı eğitim

Türk Kızılay ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğünce, orman yangınları sırasında oluşabilecek yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma gibi acil durumlarda uygulanacak ilk müdahaleler konusunda bir eğitim düzenlendi.

Eğitime, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, Türk Kızılay gönüllüleri ve Kızılay kolu öğrencileri katıldı.

Eğitimin ilk bölümünde katılımcılara orman yangınlarının çıkış nedenleri ve müdahale sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Teorik bilginin ardından, müdürlük binası önünde kurulan alanda manken üzerinde suni solunum ve kalp masajı uygulamaları gösterildi.

Kızılay yetkilileri, suni solunum ve kalp masajının doğru şekilde uygulanması, yetişkin ve bebeklerde bilinç kontrolü ile çevrede güvenliğin sağlanmasına ilişkin bilgileri paylaştı.

Yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma gibi durumların simülasyonlarla canlandırıldığı eğitimde, konuya ilişkin uygulamalı anlatımlar öne çıktı.

Eğitim sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Halil Ekinci şu ifadeleri kullandı: "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği protokolü çerçevesinde, ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin orman yangınlarında nasıl değerlendirilebileceği yönünde bir işbirliği alanı oluşturmuştuk. Bu çerçevede, gönüllü arkadaşlarımız ve profesyonellerimizle Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde bir eğitim çalışması yaptık. Bu eğitimle orman yangınlarına müdahale edecek olan insanlarımızın, ihtiyaçları halinde ilk sağlık yardımlarının nasıl yapılacağını, ilgililerine eğitimle anlatmaya çalışıyoruz. İlk yardım kaza anında, afet anında hayat kurtarıcı bir müdahale. Bu nedenle bunun bilinçli yapılması ve bunun gönüllüler aracılığıyla afete, yangına müdahale anında yapılması önem arz etmekte."

Türk Kızılay ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğünce, orman yangınları sırasında meydana gelebilecek yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma gibi durumlarda yapılacak ilk müdahalelere ilişkin eğitim düzenlendi.

