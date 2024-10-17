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Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak

TSK, doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni subay adayı alımına ilişkin başvuru ilanını yayımladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:00
Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Yeni Alımlar Yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev almak üzere, çeşitli sağlık ve eğitim alanlarında uzman subay adayları için başvuru süreci başladı.

Alım Yapılacak Branşlar

2024 yılı için en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından doktor, diş doktoru, eczacı ve bebek eğitimi öğretmeni subay adayı alımına dair detaylar açıklandı.

Başvuru Süreci

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine 2024 yılı doktor, diş doktoru, eczacı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni subay adayı temin başvuru ilanı yayımlanmıştır." denildi.

Adaylar, başvurular ve süreç ile ilgili detaylı bilgilere erişmek için bu bağlantıya göz atabilirler.

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