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Türk Sineması Günleri Selanik'te Başladı

Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Sineması Günleri etkinliğinde Türk filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:36
Türk Sineması Günleri Selanik'te Başladı

Yunanistan'da Türk Sineması Günleri Düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen Türk Sineması Günleri, Yunanistan'ın Selanik şehrinde başladı. Etkinlik, iki gün boyunca Türk sineması eserlerini sinema severlerle buluşturacak.

Açılış Galasında Öne Çıkan Filmler

Etkinliğin açılış gecesinde, ünlü yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Zeki Demirkubuz'un "Hayat" adlı filmleri gösterildi. Bu akşam da Cemil Ağacıkoğlu'nun "Son Hasat" ve Emre Kavuk'un "Daha İyi Bir Yarın" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Başkonsolos Serkan Gedik'in Açıklamaları

Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Sineması Günleri etkinliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. 2019 yılında gerçekleştirilen ilk etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Gedik, Yunanistan'ın kuzey bölgelerinde Türkiye ve Türk kültürüne duyulan ilginin büyük olduğunu belirtti.

Karşılıklı Turizm İlişkileri

Gedik, Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğine de değinerek, "Türk turistler bu yıl Selanik ve Yunanistan'ı daha fazla tercih ediyorsa, Yunan turistler de Türkiye'yi en popüler destinasyonlar arasında bulunduruyor," şeklinde konuştu. Bu tarz kültürel etkinliklerin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendireceğine olan inancını vurguladı.

Sinemanın Birleştirici Gücü

Yönetmen Cemil Ağacıkoğlu, sanatın kültürler arasında etkili bir köprü olduğunu dile getirirken, siyasi zorlukların sanat aracılığıyla aşılabileceğine inandığını ifade etti. Emre Kavuk ise, Türk dizilerinin Yunanistan'da popüler olduğunu, gençlerin Türkçe öğrenme isteğiyle bu ilgiyi pekiştirdiğini aktardı. Kavuk, sinemanın insanların kültürel bağlarını yakınlaştırdığını söyledi.

Etkinliğe Katılım

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Veli Aydın, Batı Trakyalı Türkler ve birçok sinemasever katılarak destek verdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Türk...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Türk Sineması Günleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde başladı. Etkinliğin açılış galasında, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik konuşma yaptı.

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