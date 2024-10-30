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Türk ve Japon Araştırmacılardan Kene Araştırması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Japon araştırmacılar, kene üzerine saha çalışması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:31
Türk ve Japon Araştırmacılardan Kene Araştırması

Keneyle İlgili Önemli Araştırma

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğretim üyeleri ve Japon araştırmacılar, kene üzerine saha çalışması gerçekleştirdi. TOGÜ'den alınan bilgilere göre, bu çalışma, kene araştırmalarının ikinci aşamasını tamamladı.

Proje Detayları

Japonya'nın JICA (Japan International Cooperation Agency) ve AMED (Japan Agency for Medical Research and Development) kurumlarının desteklediği bu proje, Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı'nın katkılarıyla yürütüldü. Projenin ismi ise "One Health Approach to Control of Neglected Tropical Diseases with Special Attention On Sand Fly and Mosquito Borne İnfections (SATREPS)" olarak belirlendi.

Araştırmanın Hedefleri

Çalışmanın temel amaçları arasında, Sivas ve Tokat illerinin fauna güzelliklerini tespit etmek, kene türlerinin dağılım haritasını oluşturmak ve bu dağılımı iklimsel veriler ışığında değerlendirmek bulunmaktadır. Ayrıca, kene kaynaklı potansiyel patojenlerin belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır.

Katılımcılar

Bu saha çalışmasında, Tokyo Üniversitesi'nden Dr. Kyoko Sawabe ve Dr. Yuki Shoshi, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Kandai Doi, TOGÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mehmet Aykur, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Adem Keskin, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Çağlar Berkel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Eray Şimşek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden Doç. Dr. Bekir Çelebi, Dr. Umut Berberoğlu ve Dr. Elif Bulut, ayrıca Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden Güray Şimşek yer aldı.

Çalışmanın Sonuçları

Saha çalışması çerçevesinde Tokat ve Sivas illerinde belirlenen bölgelerden kene örnekleri toplandı. Bu örneklerin tür teşhisleri, TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarı'nda gerçekleştirilerek çalışma başarıyla tamamlandı.

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