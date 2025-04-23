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Türk Yıldızları Antalya'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, Antalya'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında etkileyici bir gösteri uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 20:58
Türk Yıldızları Antalya'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Yıldızları Antalya'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gösteri, Antalya Havalimanı'ndan havalanan NF-5 tipi süpersonik 5 savaş uçağı ile yapıldı.

Güvenlik Önlemleri ve İzleyici Coşkusu

Antalya semalarında yaklaşık 35 dakika süren uçuş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce izleyici, uçakların Akdeniz'in üzerinde belirmesi ile büyük bir heyecan yaşadı. Uçakların duman atarak gerçekleştirdiği tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri, izleyenlerin hayranlığını kazandı.

Vatandaşların Destek ve Gururu

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi. Bazı izleyiciler, bu unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteriyi takip eden Sema Nur Ataş, "Gösteri nefes kesiciydi. Çok gururlandım. Pilotlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Engin Demirel ise, "Gösteriyi çok beğendim, Türk Yıldızları ekibine teşekkür ederim" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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