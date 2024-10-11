Türkiye Büyük Millet Meclisi Simdi Dijital Şiddeti Araştıracak

TBMM, Kadına Yönelik Dijital Şiddeti Araştıracak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, dijital şiddetin son dönemde artan kadına yönelik şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Bu nedenle, yeni kurulan komisyonun dijital şiddeti kapsamlı bir biçimde ele alacağını belirtti.

Komisyonun İlk Çalışmaları

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda alınan ortak önergenin oybirliğiyle kabul edildiğine dikkat çekerek, tüm partilerin bu konuda birlik içinde hareket ettiğinin altını çizdi. Komisyonun, daha önceki çalışmalardan farklı olarak dijital unsurları da göz önünde bulunduracağını ifade etti.

Dirençli Toplum İçin Yeni Yaklaşımlar

Erdoğan, kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına atıfta bulunarak, toplumun talep ve beklentilerine cevap verecek bir yol haritası oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Raporların kamu kurumlarıyla paylaşılacağını belirtti.

İşbirlikleri ve Uluslararası Bağlantılar

Komisyon, uluslararası düzeyde de işbirlikleri geliştirecek. Özellikle İngiltere Parlamentosu ile yapılan görüşmelerde, dijital şiddetin yaygın olduğu bilgisi edinildi. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile ortak etkinlikler düzenlenecek. Yapay Zeka ve Kadınların Rolü

Erdoğan, yeni dünya düzeninin yapay zeka etrafında şekillendiğini belirterek, mühendis kızların bu alanda daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti. Kadın erkek fırsat eşitliği konusunun öncelikli meselelerinden biri olduğunu vurguladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.