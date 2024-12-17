Türkiye'de 2023'te 86 Ton Uyuşturucu ve 105 Milyon Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu Mücadelesinde Rekor Operasyon

Türkiye, bu yıl düzenlediği operasyonlarla 86 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 105 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirdi. Yılın 11 ayında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 44 bin 824 operasyon, uyuşturucu imal ve ticaretini hedef aldı.

Gözaltı ve Tutuklama Sayıları Arttı

Operasyonlar sonucunda 72 bin 421 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 32 bin 425'i, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 13 bin 981 kişiye adli kontrol kararı uygulandı.

Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Operasyonlar

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına karşı yapılan işlemlerde, 235 bin 823 olayda 267 bin 655 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 606'sı tutuklanırken, 631'ine adli kontrol şartı getirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları

Uygulanan operasyonlarla ele geçirilen uyuşturucu miktarları dikkat çekti. Toplamda 33 ton esrar, 26,6 ton metamfetamin, 20,8 ton skunk, 2,1 ton eroin, 1,9 ton kokain, 1,8 ton bonzai, 98 kilogram afyon ve 112 milyon kenevir kökü yakalandı. Ayrıca, 89,4 milyon sentetik ecza, 10,3 milyon captagon ve 4,9 milyon ecstasy içinde bulunduğu toplam 104 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.