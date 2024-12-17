DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,7 0,04%
ALTIN
2.971,36 0,26%
BITCOIN
3.755.832,63 -1,26%

Türkiye'de 2023'te 86 Ton Uyuşturucu ve 105 Milyon Hap Ele Geçirildi

Türkiye'de bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında önemli miktarda madde ve hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:06
Türkiye'de 2023'te 86 Ton Uyuşturucu ve 105 Milyon Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu Mücadelesinde Rekor Operasyon

Türkiye, bu yıl düzenlediği operasyonlarla 86 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 105 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirdi. Yılın 11 ayında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 44 bin 824 operasyon, uyuşturucu imal ve ticaretini hedef aldı.

Gözaltı ve Tutuklama Sayıları Arttı

Operasyonlar sonucunda 72 bin 421 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 32 bin 425'i, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 13 bin 981 kişiye adli kontrol kararı uygulandı.

Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Operasyonlar

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına karşı yapılan işlemlerde, 235 bin 823 olayda 267 bin 655 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 606'sı tutuklanırken, 631'ine adli kontrol şartı getirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları

Uygulanan operasyonlarla ele geçirilen uyuşturucu miktarları dikkat çekti. Toplamda 33 ton esrar, 26,6 ton metamfetamin, 20,8 ton skunk, 2,1 ton eroin, 1,9 ton kokain, 1,8 ton bonzai, 98 kilogram afyon ve 112 milyon kenevir kökü yakalandı. Ayrıca, 89,4 milyon sentetik ecza, 10,3 milyon captagon ve 4,9 milyon ecstasy içinde bulunduğu toplam 104 milyon 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı
4
Artvin'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı: Yetki Kötüye Kullanımı İddiaları
6
Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog
7
Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!