Göç İdaresi'nin Mobil Göç Noktası araçları 375'e çıktı; geçen yıl 270 araçla 2 milyon 465 bin kimlik sorgulandı, 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 12:41
Türkiye'de Düzensiz Göçle Mücadele: Mobil Göç Noktası Sayısı 375'e Yükseldi

Göç İdaresi, düzensiz göçle mücadeleyi güçlendiriyor

Göç İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, dünyada ilk kez uygulanan Mobil Göç Noktası sisteminin kapsamı genişletildi. Kurumun aldığı yeni tedbirlerle düzensiz göçle mücadele, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığını koruma hedefleri doğrultusunda etkin şekilde sürdürülüyor.

Mobil Göç Noktalarıyla hızlı kimlik sorgulama

AA muhabirinin Göç İdaresi Başkanlığının çalışmalarından derlediği bilgilere göre, dünyada ilk kez uygulanan ve yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanabilmesine olanak sağlayan Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı bu yıl 375'e ulaştı. Böylelikle denetimlerin hızı ve kapsamı önemli ölçüde arttı.

Geçen yıl 270 araçla gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulanmış ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edilmiştir.

Operasyonlar ve yakalamalar

Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlar bu yıl da yoğun şekilde devam etti. Yıl içinde 4 bin 125 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalandı ve yakalananlardan 2 bin 719 kişi tutuklandı.

Sınır dışı işlemleri ve geri gönderme merkezleri

Çalışmalar kapsamında 2023'te 130 bin, geçen yıl ise 140 bin sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani koşullarda barınmasını sağlıyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uygun bu merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli denetleniyor.

Entegrasyon ve sosyal uyum çalışmaları

Ayrıca, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesine paralel olarak yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırmaya yönelik programlar da yürütülüyor. Bunlar arasında Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri, Çocukların Korunması Projesi ve İstihdamda Uyum Programları yer alıyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın uygulamaya koyduğu Mobil Göç Noktaları ve eşlik eden operasyonel, barınma ve entegrasyon politikaları, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesindeki çok yönlü yaklaşımını yansıtıyor.

