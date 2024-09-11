Türkiye'den ABD ve Güney Kıbrıs Anlaşmasına Sert Tepki

Türkiye, ABD ve GKRY Anlaşmasını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasına sert bir tepki gösterdi.

Açıklamanın Detayları

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile GKRY arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

KKTC’den Destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı da bu konudaki görüşlerini paylaşarak, Türk tarafının haklı tepkisine destek verdi. Bakanlık, ABD’nin Kıbrıs’taki tarafsız tutumuna zarar veren bu tür adımların Kıbrıs meselesinin çözüme ulaşmasını zorlaştırdığını belirtti.

Bölgesel İstikrar Üzerindeki Etkiler

Açıklamada, "ABD makamları, bu yıl Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatıldığını duyurmuştu. Ancak bu adımlar, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği açısından kaygı vericidir ve bölgesel istikrara zarar verme potansiyeli taşımaktadır." vurgusu yapıldı. Türkiye'nin Tutumu

Türkiye, Kıbrıs Türkleri’nin güvenliğini her koşulda sağlamaya kararlı olduğunu bir kez daha yineledi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa ve Doğu Akdeniz’in güvenliğinin bu anlaşma ile daha da güçleneceği belirtilmişti.