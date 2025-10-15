Türkiye'den Çin'e Su Ürünleri İhracatı İçin Protokoller İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin ziyaretinde Şanghay'da Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile bir araya geldi.

Protokol detayları

Görüşmede, Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri için inceleme ve sağlık şartlarına ilişkin protokoller imzalandı. Bu protokollerle Türkiye'den Çin'e somon, çipura ve levrek ihracatının önü açıldı.

Ayrıca badem ihracatına ilişkin inceleme ve karantina gerekliliklerini düzenleyen ayrı bir protokol de kabul edildi.

Ticaret hacmi ve işbirliği potansiyeli

Bakan Yumaklı, Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda ileri taşınmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Küresel ölçekte istikrarın, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin öneminin arttığı bu dönemde, tarım alanındaki işbirliğimizi derinleştirmek, ortak geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Yumaklı, Çin'in 2024'te yaklaşık 6 trilyon dolar civarındaki dış ticaret hacmi içinde tarım ürünlerinin yaklaşık 300 milyar dolar ile %5'lik paya sahip olduğunu aktarırken, iki ülkenin tarım ürünleri ticaret hacminin 789 milyon dolar ve bunun genel ticaret hacmi içindeki payının ancak %1,6 olduğunu belirtti ve "İki ülkenin tarım ürünleri ticaretinde işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel var." ifadesini kullandı.

Diğer ürünler ve teknik çalışmalar

Yumaklı, kanatlı ürünleri, kiraz, turunçgiller ile fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kayısı ve incir gibi ihracatta güçlü oldukları ürünleri anımsattı. Türkiye'nin kiraz ihracatının 2020'de Kovid-19 döneminde askıya alındığını, gerekli teknik çalışmaların yapıldığını ve süreci yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Turunçgiller için zararlılara dair raporun hazırlandığını ve Çin'den teknik bir heyetin Türkiye'yi ziyaret etmesi konusunda iletişimin sağlandığını belirtti.

Görüşmenin önemi ve beklentiler

Bakan Yumaklı, iki ülke diyalogunun bölge ve dünya için gıda güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çekti ve su ürünleri ile badem protokollerinin ticareti kolaylaştıracağını vurguladı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ise artan ekonomik ve ticari ilişkilerle Çin'in Türkiye'nin en büyük ikinci ticari ortağı haline geldiğini belirtti. Sun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 31 Ağustos'taki görüşmesine atıfta bulunarak stratejik işbirliğinin derinleştiğini söyledi.

Sun, görüşme ve imzalanan protokollerin kurumlararası işbirliğini güçlendireceğini ifade ederek, "Ortak çabalarımızla birçok nitelikli Türk tarım ürününün Çin sofralarına ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

