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Türkiye'den İsrail'e casusluk yapan tutuklu sayısı 63'e yükseldi

MOSSAD casuslarına yönelik operasyonlar devam ediyor

Yayın Tarihi: 09.03.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:27
Türkiye'den İsrail'e casusluk yapan tutuklu sayısı 63'e yükseldi

MOSSAD casuslarına yönelik olarak 2021 yılından beri devam eden operasyonlar kapsamında yakalanan 57 şüphelinin tutukluluğunun devam ettiği duyurusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafında yapılırken, son dakika devam eden soruşturma kapsamında aynı suçtan tutuklanan birey sayısının 63'e yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail istihbarat Servisi MOSSAD'a ülkemizden bilgi ilettiği belirlenen şüpheliler ile alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sını tutuklandığı bir kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

 

Tutuklanan 6 kişinin ''devletin gizli bilgilerini asgari casusluk amacıyla temin etme'' suçundan yargılanacağı belirtildi. Ekim 2021'de başlayan soruşturma kapsamında 57 şüpheliye ek olarak 6 kişinin daha tutuklandığı belirtilerken aynı suçtan tutuklu birey sayısının 63' e yükseldiği bilgisi verildi

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