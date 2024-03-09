Türkiye'den İsrail'e casusluk yapan tutuklu sayısı 63'e yükseldi

MOSSAD casuslarına yönelik olarak 2021 yılından beri devam eden operasyonlar kapsamında yakalanan 57 şüphelinin tutukluluğunun devam ettiği duyurusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafında yapılırken, son dakika devam eden soruşturma kapsamında aynı suçtan tutuklanan birey sayısının 63'e yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail istihbarat Servisi MOSSAD'a ülkemizden bilgi ilettiği belirlenen şüpheliler ile alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sını tutuklandığı bir kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında;



Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk… Mart 8, 2024

Tutuklanan 6 kişinin ''devletin gizli bilgilerini asgari casusluk amacıyla temin etme'' suçundan yargılanacağı belirtildi. Ekim 2021'de başlayan soruşturma kapsamında 57 şüpheliye ek olarak 6 kişinin daha tutuklandığı belirtilerken aynı suçtan tutuklu birey sayısının 63' e yükseldiği bilgisi verildi