DOLAR
34,26 0%
EURO
37,09 -0,13%
ALTIN
3.060,38 -0,11%
BITCOIN
2.476.930,89 0,05%

Türkiye'den İsrail'e Silah Ambargosu İçin Ortak Mektup Girişimi

Türkiye, İsrail'e silah ambargosu talebinde bulunan ortak bir mektup girişiminde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 03:22
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 03:22
Türkiye'den İsrail'e Silah Ambargosu İçin Ortak Mektup Girişimi

İsrail'e Silah Ambargosu İçin Ortak Mektup Girişimi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'e silah transferinin durdurulması amacıyla başlattıkları "Ortak Mektup" girişimini kamuoyuna duyurdu.

BMGK'da Açıklama Yaptı

Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ve işgal altındaki Filistin'deki mevcut durumu ele alan bir oturumda konuştu. Yıldız, Gazze'deki durumu "tüm sınırların aşıldığı" ve İsrail’in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediği bir süreç olarak tanımladı.

UNRWA'ya Yönelik Saldırılara Dikkat Çekti

Yıldız, aynı zamanda İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İdaresi (UNRWA) üzerindeki baskı ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. İsrail Meclisi'nin UNRWA'nin faaliyetlerini engellemeye yönelik aldığı yasayı kınadı ve yasanın hem UNRWA'ya hem de Filistinli mültecilere karşı olduğunu açıkladı.

Mülteci Statüsü Tehtid Altında

Büyükelçi Yıldız, "Asıl hedef mülteci statüsünün kendisi." diye vurguladı ve bu yasanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'den başlayarak bölgedeki diğer ülkelerle gerginliği artırdığına da işaret etti.

Tüm Ülkeleri Ortak Mektup'a Destek Vermeye Çağırdı

Yıldız, Türkiye’nin öncülüğünde bir grup ülke ile ortak bir mektup hazırladıklarını kaydederek, bu mektubun İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın transferinin durdurulması için acil bir çağrı içerdiğini belirtti.

Büyükelçi, "Tüm ülkelerin ilkeli bir tutum sergileyerek tarihin doğru tarafında yer almalarını ve bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için acil ateşkes ve insani yardım sağlanmasını istedi.

Barış İçin Sonuç Bekliyor

Yıldız, "Gazze'nin, Lübnan'ın, masum kadın ve çocukların yaşamasına, Orta Doğu'nun barış içinde yaşamasına müsaade edin." diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'den İsrail'e Silah Ambargosu İçin Ortak Mektup Girişimi
2
İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
3
Kara Ekim: İsrail'de 80 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Moskova'da Kutlandı
5
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın Güney Afrika Ziyareti
6
İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı: Hasar Oluştu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hafızlık Yarışması Ödül Töreni'ne Katılacak

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek