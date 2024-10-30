Türkiye'den İsrail'e Silah Ambargosu İçin Ortak Mektup Girişimi

İsrail'e Silah Ambargosu İçin Ortak Mektup Girişimi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'e silah transferinin durdurulması amacıyla başlattıkları "Ortak Mektup" girişimini kamuoyuna duyurdu.

BMGK'da Açıklama Yaptı

Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ve işgal altındaki Filistin'deki mevcut durumu ele alan bir oturumda konuştu. Yıldız, Gazze'deki durumu "tüm sınırların aşıldığı" ve İsrail’in benzeri görülmemiş savaş suçları işlediği bir süreç olarak tanımladı.

UNRWA'ya Yönelik Saldırılara Dikkat Çekti

Yıldız, aynı zamanda İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İdaresi (UNRWA) üzerindeki baskı ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. İsrail Meclisi'nin UNRWA'nin faaliyetlerini engellemeye yönelik aldığı yasayı kınadı ve yasanın hem UNRWA'ya hem de Filistinli mültecilere karşı olduğunu açıkladı.

Mülteci Statüsü Tehtid Altında

Büyükelçi Yıldız, "Asıl hedef mülteci statüsünün kendisi." diye vurguladı ve bu yasanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'den başlayarak bölgedeki diğer ülkelerle gerginliği artırdığına da işaret etti.

Tüm Ülkeleri Ortak Mektup'a Destek Vermeye Çağırdı

Yıldız, Türkiye’nin öncülüğünde bir grup ülke ile ortak bir mektup hazırladıklarını kaydederek, bu mektubun İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın transferinin durdurulması için acil bir çağrı içerdiğini belirtti.

Büyükelçi, "Tüm ülkelerin ilkeli bir tutum sergileyerek tarihin doğru tarafında yer almalarını ve bu kolektif girişimi desteklemelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için acil ateşkes ve insani yardım sağlanmasını istedi.

Barış İçin Sonuç Bekliyor

Yıldız, "Gazze'nin, Lübnan'ın, masum kadın ve çocukların yaşamasına, Orta Doğu'nun barış içinde yaşamasına müsaade edin." diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.