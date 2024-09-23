Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Sert Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik yürüttüğü saldırılara ilişkin güçlü bir açıklama yayınladı. Bakanlık, bu saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması olarak değerlendirdi.

Saldırılara Yanıt

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmesine zemin hazırlıyor" denildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bakanlık, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kuruluşların acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki Durum

İsrail ordusu, Lübnan'da sabah saatlerinden itibaren güney bölgelerine ve Bekaa ile Baalbek bölgesine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 356 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 24'ü çocuk ve 42'sinin kadın olduğunu bildirdi. Ayrıca, yaralı sayısının 1246'ya ulaştığı belirtildi.

Hüseyin adlı bir Lübnanlı vatandaş, "İnsanlar evlerini terk ediyor, özellikle güney bölgelerindeki durum çok kötü. Göç dalgası başkent Beyrut ve kuzey bölgelere doğru sürüyor" şeklinde konuştu.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime kısa bir ara verildiğini ilan etti. İçişleri Bakanlığı da, güney bölgelerindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu evlerini terketmek zorunda kalan vatandaşlar için barınma yeri olarak açıldığını duyurdu.