Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye Yardımda Bulundu: 200 Bin Kişiye Ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de 200 Bin Kişiye Ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından Gazze'deki 200 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. Ramazan ayında ise 100 tır insani yardım göndermeyi hedefliyor.

Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insani yardımları sorunsuz bir şekilde Gazze'ye ulaştırabilmek için ateşkesin sürekli olmasını umut ettiklerini belirtti.

Turan, “7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye 501 tır insani yardım naklettik. Bu yardımlar arasında hastanelerde kullanılan yakıttan sıcak yemeğe, çocuk bezinden tekerlekli sandalyeye kadar birçok ihtiyaç bulunuyor. Milletimizin emanetlerini ulaştırıyoruz.” diye konuştu.

Ramazan Ayında 100 Tır Yardım

Ateşkesin devam etmesi durumunda Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmayı planladıklarını vurgulayan Turan, Ramazan için 50 tır insani yardım hazırlıklarının sürdüğünü aktardı. Al Khair Vakfı ile işbirliği içinde 50 tır daha gönderileceğini belirten Turan, “Ramazanda toplamda 100 tır insani yardımı Gazzeli kardeşlerimize ulaştıracağız. İftar ve sahur programlarımız olacak, sıcak ekmek ve yemek dağıtımını sürdüreceğiz.” dedi.

Gelecek Planları

Savaş ortamının sona ermesiyle birlikte Gazze'deki okul ve camilerin onarımını da gerçekleştireceklerini ifade eden Turan, kapıların tamamen açılmasıyla tüm imkanları seferber edeceklerini açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra Gazze'de 200 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra Gazze'de 200 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine açıklamada bulundu.