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Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan İçin Acil Yardım Kampanyası Başlattı

TDV, Lübnan halkına destek için 'Lübnan Acil Yardım Bekliyor' adıyla kampanya düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:59
Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan İçin Acil Yardım Kampanyası Başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Lübnan'a Destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Lübnan halkına yardımcı olmayı amaçlayan bir yardım kampanyası başlattı.

Kampanya Detayları

TDV'nin açıkladığına göre, “Lübnan Acil Yardım Bekliyor” sloganıyla yürütülecek kampanyaya katılmak isteyenler, “LÜBNAN” yazarak 5601 numarasına SMS göndererek 25 lira bağış yapabiliyor.

Ayrıca, bagis.tdv.org adresi üzerinden, mobil bağış uygulamasıyla veya müftülükler ve TDV şubeleri aracılığıyla istedikleri miktarda donation yapılması mümkün.

İlgili Açıklamalar

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Lübnan'daki durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Filistin'de yürüttüğü saldırıların Lübnan'a da sıçradığını vurguladı. Ülkede gerçekleştirilen hava saldırılarının, sıkışık olan güney şehirleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğunlaştığını belirtti.

Turan, “Bu insanlık dışı saldırılardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor.” dedi ve binlerce Lübnanlının evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin Yardımları

Lübnan devletinin, İsrail'in yoğun saldırılarından dolayı acil yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Turan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'a 30 ton insani yardım ulaştırdığını belirtti. Ayrıca, bölgedeki TDV görevlilerinin yardım çalışmalarını sürdürdüğünü de vurguladı.

Turan, “Yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Zor durumda kalan kardeşlerimizin yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Lübnan halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Lübnan Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "LÜBNAN" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destek verebilecek.

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