Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'deki İhtiyaç Sahiplerine 1500 Gıda Kolisi Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda kolisi dağıttı. Vakıf, ramazan süresince farklı bölgelerde gıda yardımları ve iftar organizasyonları düzenlemeye devam ediyor.

TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Sierra Leone'de 1500 aileye gıda kolisi dağıtımının yanı sıra 2 bin kişilik iftar programı da düzenledik," ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gönüllülerin ve hayırseverlerin katkıları ile gerçekleştirilen bu yardımların, ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğunu vurgulayan Eniç, yapılan çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Eniç, "TDV olarak, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi buradaki mazlum ve muhtaç kardeşlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Ramazan sayesinde Sierra Leone'de gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetlerinde destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan programı kapsamında Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda kolisi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan programı kapsamında Sierra Leone'de ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda kolisi dağıttı.