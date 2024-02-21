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Türkiye için tarihi gün: KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye, milli savaş uçağı projesinde tarihi bir başarıya imza attı. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin geliştirdiği KAAN, bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN, beşinci nesil savaş uçağı özellikleriyle dünyada sayılı ülkeler arasında Türkiye'yi yerleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:59
Türkiye için tarihi gün: KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan KAAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirildi. KAAN, tüm testleri başarıyla geçtikten sonra bugün ilk uçuşunu yaptı.

KAAN, bugün ilk uçuşunu yapmadan önce birçok testten geçti. Fırlatma koltuğu, tam boy statik, kontrol yüzeyleri, iniş takımı, aviyonik sistem, yakıt ve motor testleri başarıyla tamamlandı.

Türk mühendislerinin geliştirdiği KAAN, 17 Mart 2023'te hangardan çıkıp piste geldi. 9 ay boyunca ilk uçuşa hazırlanan KAAN, tüm testleri başarıyla geçti. İlk uçuşunu yapmak için hazır hale geldi.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, tasarımı ve imalatıyla tamamen milli bir proje. Kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu 21 metre olan KAAN, tek kişilik bir kokpite sahip. Çift motorlu, radara az yakalanan, gövde içinde silah taşıyabilen ve elektronik harp yapabilen KAAN, yüksek manevra kabiliyetiyle de göz kamaştırıyor.

KABİLEYETLERİ İLE FARKINI ORTAYA ÇIKARACAK

Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı üreten ülkeler arasına girecek. KAAN, hava-hava ve hava-yer görevlerinde stratejik saldırı kabiliyetine sahip olacak. Süpersonik hızda ve yüksek menzilde tam isabetli atış yapabilen KAAN, havada üstünlük sağlayacak.

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