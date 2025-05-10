Türkiye, Mısırlı Öğrencileri Türk Üniversitelerine Çekiyor

Türkiye, yükseköğretim sistemini uluslararasılaştırma stratejisi doğrultusunda, yetenekli Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerine ilgisini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır’ı ziyaret eden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile bir araya geldi.

Tanıtım Faaliyetleri Değerlendirildi

Görüşmede, Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerine yönlendirilmesi için yapılabilecek tanıtım faaliyetleri değerlendirildi. Ersoy, Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşma stratejisi izlediğini belirterek, daha fazla sayıda Mısırlı öğrenciyi Türk üniversitelerinde görmek istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Şen, Türkiye’nin üniversite eğitim standartlarının kalitesinin Mısır’da bilindiğine ve takdir edildiğine dikkat çekerek, “Mısır’ın genç nüfusu, Türkiye ile kültürel ve sosyal yakınlığı göz önüne alındığında, akademik olarak güçlü Mısırlı gençlerin Türk üniversitelerine daha fazla katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YÖS ile Kolay Üniversite Girişi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türk üniversitelerine girişte önemli bir rol oynuyor. Arapça dahil 6 dilde yapılan sınav, adayların dil engelini aşarak üniversite kabul süreçlerini kolaylaştırıyor. Büyükelçi Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2026 YÖS sınavını Mısırlı adaylara daha etkili şekilde tanıtmak ve katılımı artırmak için ÖSYM Başkanı ile görüş birliğine vardık.” diye belirtti.

Şen, “Büyük ve genç nüfusu dikkate alındığında toplamda 30 bin Mısırlı öğrencinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmesi mümkün.” diyerek şu an önemli sayıda Mısırlı gencin Türk üniversitelerinde eğitim aldığını da vurguladı.

Türkiye’de Eğitim Olanakları

Türkiye’de toplam 209 üniversite bulunuyor. Bunların 131’i devlet, 78’i ise vakıf üniversitesi olarak hizmet veriyor. Boğaziçi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi İngilizce eğitim veren köklü devlet üniversiteleri dünya çapında tanınıyor. Türkçe eğitim veren üniversitelerde ise bir yıllık Türkçe hazırlık eğitimi sunularak, yabancı öğrencilerin akademik hayata uyumları sağlanıyor.

Türkiye, yükseköğretim sistemini uluslararasılaştırma stratejisi doğrultusunda yetenekli Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerine ilgisini artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sağda) , bu kapsamda Mısır’ı ziyaret eden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u (sol 2) büyükelçilikte ağırladı.