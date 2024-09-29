Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Musul'u Ziyaret Etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Musul'a Gitti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul kentini ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile bir araya gelen İnan, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Musul'un kalkınma projelerini görüştü.

Kentteki Önemli Projeler İncelendi

Büyükelçi İnan, özellikle Türk şirketlerin desteklediği İbn-i Sina Hastanesi ve Musul Havalimanı projelerini yerinde inceledi. Musul'un tarihi ve kültürel mirasına verilen önemi de vurguladı.

Tarihi Mekanlar Ziyareti

İnan, terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Nuri Camisi ile şehir merkezindeki eski Musul bölgesindeki kültürel merkezleri ziyaret etti. Bu sayede, tarihi değerlerin korunmasına yönelik atılan adımlar hakkında bilgi edindi.

Türkiye'nin Musul'a Destek Vurgusu

Büyükelçi, Musul'un kalkınmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini tartıştıklarını, ayrıca Musul Valisine Türkiye'ye davette bulunduklarını belirtti. "Musul ve halkının yanında olmaya kararlıyız," şeklinde konuştu.

Musul Valisi'nden Övgüler

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Türkiye heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Türk şirketlerinin Musul'daki kalkınma projelerine olan katkılarını takdirle karşıladığını belirtti.

Vali Dehil, geçmişte yaşanan zorluklarda Türkiye'nin gösterdiği dayanışmanın unutulmadığını ve Türk şirketlerin büyük projeleriyle Musul'un kalkınmasına önemli rol oynadığını ifade etti.