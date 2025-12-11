Türkiye’nin En Soğuk Noktaları: Kars Selim -10.8 ile Zirvede

Gece ölçümleri ve sıcaklıklar

Meteoroloji 10.12.2025 saat 18:00 ile 11.12.2025 saat 06:00 arasında yaptığı ölçümlerde, Türkiye’de gerçekleşen en düşük sıcaklıkları belirledi. Buna göre termometreler gece saatlerinde en düşük değerleri kaydetti:

Kars’ın Selim ilçesi: -10.8, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesi: -10.7, Rize’nin İkizdere ilçesi Ovit kesimi: -10.4, Kars Merkez: -9.5, Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi: -9.1, Bitlis Adilcevaz Çanakyayla Köyü: -7.3, Kars’ın Sarıkamış ilçesi: -7.1 ve Erzurum’un İspir ilçesi Ulutaş Köyü: -6.3.

Hava durumu beklentisi

Soğuk rekorunu elinde tutan Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzeydoğusu ile Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

