Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Rize'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de öğrencilere bilim, teknoloji ve milli bağımsızlık konularında ilham verdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:42
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Rize'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Rize'de Yaşanmış Bir Etkinlik

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize'de düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Derepazarı ilçesindeki Ali Yılmaz Ortaokulu'nda gerçekleşen buluşmada, Gezeravcı öğrencilere bilim, teknoloji, savunma sanayisi ve milli bağımsızlık gibi konular hakkında değerli tavsiyelerde bulundu.

Rize, Gezeravcı İçin Özel Bir Yer

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gezeravcı, şehir ayrımı gözetmeksizin Türkiye'nin dört bir yanını ziyaret ettiğini belirtti. Rize'nin kendisi için ikinci vatan olduğunu ifade eden Gezeravcı, "Kıymetli babamın mesleğe ilk başladığı yerdeyim. Ailemizden Doğan ağabeyimin vefat ettiği yer. Bu nedenle bu topraklarda tekrardan bulunmaktan mutluluk duyuyorum," dedi.

Uzay Yolculuğu ve Maneviyat Meselesi

Gezeravcı, uzay yolculuğunda yaşadıklarını aktarırken, "Biz maneviyatı güçlü bir milletiz. Hem kültürden hem de dini vecibelerden edindiğimiz birikimle, maneviyatı sağlam bir toplumun evlatlarıyız. Oraya giderken ayağımız yere basarak, ne yapacağımızın bilinciyle gittik. Görevlerimizi yerine getirirken, bulunduğumuz yerden döneceğimizin farkındaydık. Herhangi bir kaybolmuşluk sendromu yaşamadık," şeklinde konuştu.

Etkinliğe Katılım

Etkinliğe, Derepazarı Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, davetliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin Gezeravcı'dan ilham alması, etkinliğin en önemli anlarından biri oldu.

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