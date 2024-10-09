Türkiye'nin İnsani Yardım Faaliyetleri Lübnan'da

Türkiye'nin Lübnan'a Sağladığı Yardım

Türkiye, Lübnan'daki insani durumun iyileştirilmesi amacıyla önemli bir yardım gönderdi. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar adlı amfibi gemiler, 300 ton insani yardım malzemesini Beyrut Limanı'na ulaştırmak üzere yola çıktı.

Koordinasyon ve Hazırlık Süreci

Bu yardım, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından koordine edildi. Gemiler, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'den hareket etti. Yardım malzemeleri, AFAD aracılığıyla toplandı ve Mersin'deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile yüklendi.

Gemi Personelinin Moral Konuşması

Görev öncesinde, Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemi personeline hitaben bir konuşma yaparak, başarılı bir görev geçirmelerini temenni etti.

Beyrut Limanı'na Varış ve Yardımın İndirilmesi

Gemiler, Beyrut Limanı'na ulaştıktan sonra, insani yardım malzemeleri projeleri ve süreçlerine uygun biçimde indirilecek.

Sivillerin Tahliyesi Başlıyor

Yardımları indirdikten sonra, özellikle bombaların etkilediği bölgelerden tahliye edilecek olan çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan sivillerin güvenli bir şekilde TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine alınmasına başlanacak. Bu süreçte, narkotik eğitimli köpekler de arama noktasında görev alacak.

Son olarak, siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'e dönerek güvenli bir şekilde tahliye edilecekler.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.