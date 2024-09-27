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Türkiye'nin Sıfır Atık Çabaları, BM Danışma Kurulu Üyesi tarafından Övgüyle Karşılandı

Hollanda merkezli Atık Dönüştürücüleri CEO'su Lara van Druten, Türkiye'nin sıfır atık girişimlerini takdir etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:12
Türkiye'nin Sıfır Atık Çabaları, BM Danışma Kurulu Üyesi tarafından Övgüyle Karşılandı

BM Danışma Kurulu Üyesi Lara van Druten'den Türkiye'ye Övgü

Lara van Druten, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi ve Hollanda merkezli Atık Dönüştürücüleri organizasyonunun CEO'su, Türkiye'nin sıfır atık çabalarını övgüyle karşıladı.

Gıda Atığı Sorunu

Druten, gıda atığı mevzuunun acil bir sorun olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu girişimleri, dünya çapında örnek teşkil edecek nitelikte.

Sıfır Atık Projesi

Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi, 26 Eylül 2017'de, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldı. Proje, 2022'de BM Genel Kurulu'nda uluslararası bir gün ilan edilmesiyle tanınırlığını artırdı.

2050 Yılına Dair Uyarılar

Van Druten, küresel atık miktarının artış göstereceğini belirterek, Dünya Bankası'nın 2050 yılı tahminlerine dikkat çekti. Gıda atıklarının büyük bir sorunu oluşturduğunu ve bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Gıda Atığının Dönüşümü

Kurucusu olduğu Atık Dönüştürücüleri organizasyonu, gıda atıklarını enerjiye dönüştüren sistemler kurarak önemli bir rol üstleniyor. Bu süreç, atığın kaynağında gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin Rolü

Druten, Türkiye'nin sıfır atık projeleri ve Sıfır Atık Vakfı gibi girişimlerinin, uluslararası sıfır atık hareketine liderlik ettiğini belirtti.

Sonuç ve Öneriler

Son olarak, Druten, iklim değişikliği ve gıda israfı ile ilgili meselelerin çözümünün bireylere bağlı olduğunu ifade ederek, "Atıklardan değer üretmek bizlerin elinde" dedi.

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