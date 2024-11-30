DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.362.592,48 0,36%

Türkiye'nin Ulaşım ve Teknolojideki Yenilikleri: Hızlı Trenlerden Yapay Zeka Modellerine

Türkiye, ulaşımda hızlı tren projeleri, teknoloji bağımlılığı eğitimleri ve yapay zeka telif davaları gibi birçok alanda önemli gelişmelere imza atıyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:47
Türkiye'nin Ulaşım ve Teknolojideki Yenilikleri: Hızlı Trenlerden Yapay Zeka Modellerine

Türkiye'nin Ulaşımındaki Dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 93 milyon yolcu taşındığını duyurarak, 2024 için yolcu sayısının 12,4 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Uraloğlu, yeni projelerle vatandaşların daha konforlu ulaşım deneyimi yaşayacağını belirtti.

Yüksek Mühendislik: Kartal Yuvası

Türkiye'de ilk kez üretilen hava trafik kontrol radarının "kartal yuvası" olarak adlandırıldığı zorlu coğrafyada, CES Özel Kompozit Uygulamaları'ndan Doç. Dr. Veysel Alankaya bu büyüklükte bir radom üretmenin zorluklarını paylaştı. Boğaz Köprüsü'nün üçte biri yüksekliğinde olan 18,5 metre çapındaki yapının, dünyadaki benzerlerinden daha yüksek bir performansa sahip olması hedefleniyor.

Sigorta Düzenlemeleri değişiyor

5 Aralık'ta başlayacak yeni uygulama, zorunlu trafik sigortası süresinin araç satışından 15 gün sonra sona ermesini geride bırakacak. Bu değişiklik, sigortasız araç oranlarını azaltmayı ve eski sahibin haklarını korumayı amaçlıyor.

Yapay Zeka ve Telif Hakları Krizi

Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Furkan Akıncı, yapay zeka için kullanılan içeriklerin telif hakları konusunda çeşitli davalar açıldığını belirtti. Bu davaların sonuçlarının yapay zeka gelişimini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Gıda Sürdürülebilirliği İçin Ortak Projeler

Türkiye, gıda arz güvenliğinin sağlanması için European FutureFoodS ortaklığıyla 40 milyon avro fon sağlayacak projelere odaklanıyor. Bu projeler çevresel ayak izini azaltmayı ve yeni gıda sistemlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Yeşilay'dan Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Yeşilay, 13 milyondan fazla öğrenci ve ebeveyni teknoloji bağımlılığı hakkında eğitmek için önemli çalışmalara imza atıyor. Genel Başkan Mehmet Dinç, her yıl 10 milyon öğrenciye bu konunun tehlikeleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını açıkladı.

Yıl Sonu İndirimlerine Dikkat!

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yıl sonu indirimlerinde ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve alışveriş öncesinde önceden araştırma yapılmasının önemini vurguladı.

İstanbul Ziyareti: Mushaf Sergisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenen İstanbul Mushafı, İslam tarihinde önemli bir yer tutuyor. Hattat Hüseyin Kutlu, bu başyapıtın hazırlanmasında 9 yıl harcadıklarını belirtti.

Modüler Nükleer Reaktörler Geleceğimiz Olabilir

Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin ve Prof. Dr. Şule Ergün, küçük modüler nükleer reaktörlerin iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğini belirttiler.

Dünya Altın Çarşısı'nda Türk Altınları

Dubai Altın Çarşısı, nadir ve değerli altın ürünleriyle dolup taşıyor. Türkiye'den gelen milyar dolarlık altın ürünlerin, Orta Doğu'da talep görmesi dikkat çekiyor.

Türkiye-Rusya Tohumculuk İşbirliği

Türkiye Tohumcular Birliği, Rusya ile ilişkilerini güçlendirme adına önemli adımlar atarken, sektörde ortak projelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Havalimanları Rekora Koşuyor

İstanbul havalimanları, 2023 yılının 10 ayında 101 milyon 983 bin 265 yolcu ağırlayarak önemli bir rekora imza attı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Elde edilen verilere göre, ABD'deki ekonomik politikaların geleceği ve önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri dikkatle izleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'ın Kuzeyinde Zap Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
2
Samsun'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
3
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’den Şiddet Olaylarına Son Çağrısı
4
CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de Basın Mensuplarıyla Buluştu
5
Güngören'de Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılarına 874 Yıla Kadar Hapis Cezası İstenen Dava
7
Hatay'daki Yıkımın Sorumlusu Müteahhit İstanbul'da Yakalandı

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek