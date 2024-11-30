Türkiye'nin Ulaşım ve Teknolojideki Yenilikleri: Hızlı Trenlerden Yapay Zeka Modellerine

Türkiye'nin Ulaşımındaki Dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 93 milyon yolcu taşındığını duyurarak, 2024 için yolcu sayısının 12,4 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Uraloğlu, yeni projelerle vatandaşların daha konforlu ulaşım deneyimi yaşayacağını belirtti.

Yüksek Mühendislik: Kartal Yuvası

Türkiye'de ilk kez üretilen hava trafik kontrol radarının "kartal yuvası" olarak adlandırıldığı zorlu coğrafyada, CES Özel Kompozit Uygulamaları'ndan Doç. Dr. Veysel Alankaya bu büyüklükte bir radom üretmenin zorluklarını paylaştı. Boğaz Köprüsü'nün üçte biri yüksekliğinde olan 18,5 metre çapındaki yapının, dünyadaki benzerlerinden daha yüksek bir performansa sahip olması hedefleniyor.

Sigorta Düzenlemeleri değişiyor

5 Aralık'ta başlayacak yeni uygulama, zorunlu trafik sigortası süresinin araç satışından 15 gün sonra sona ermesini geride bırakacak. Bu değişiklik, sigortasız araç oranlarını azaltmayı ve eski sahibin haklarını korumayı amaçlıyor.

Yapay Zeka ve Telif Hakları Krizi

Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Furkan Akıncı, yapay zeka için kullanılan içeriklerin telif hakları konusunda çeşitli davalar açıldığını belirtti. Bu davaların sonuçlarının yapay zeka gelişimini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Gıda Sürdürülebilirliği İçin Ortak Projeler

Türkiye, gıda arz güvenliğinin sağlanması için European FutureFoodS ortaklığıyla 40 milyon avro fon sağlayacak projelere odaklanıyor. Bu projeler çevresel ayak izini azaltmayı ve yeni gıda sistemlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Yeşilay'dan Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Yeşilay, 13 milyondan fazla öğrenci ve ebeveyni teknoloji bağımlılığı hakkında eğitmek için önemli çalışmalara imza atıyor. Genel Başkan Mehmet Dinç, her yıl 10 milyon öğrenciye bu konunun tehlikeleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını açıkladı.

Yıl Sonu İndirimlerine Dikkat!

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yıl sonu indirimlerinde ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve alışveriş öncesinde önceden araştırma yapılmasının önemini vurguladı.

İstanbul Ziyareti: Mushaf Sergisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenen İstanbul Mushafı, İslam tarihinde önemli bir yer tutuyor. Hattat Hüseyin Kutlu, bu başyapıtın hazırlanmasında 9 yıl harcadıklarını belirtti.

Modüler Nükleer Reaktörler Geleceğimiz Olabilir

Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin ve Prof. Dr. Şule Ergün, küçük modüler nükleer reaktörlerin iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğini belirttiler.

Dünya Altın Çarşısı'nda Türk Altınları

Dubai Altın Çarşısı, nadir ve değerli altın ürünleriyle dolup taşıyor. Türkiye'den gelen milyar dolarlık altın ürünlerin, Orta Doğu'da talep görmesi dikkat çekiyor.

Türkiye-Rusya Tohumculuk İşbirliği

Türkiye Tohumcular Birliği, Rusya ile ilişkilerini güçlendirme adına önemli adımlar atarken, sektörde ortak projelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Havalimanları Rekora Koşuyor

İstanbul havalimanları, 2023 yılının 10 ayında 101 milyon 983 bin 265 yolcu ağırlayarak önemli bir rekora imza attı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Elde edilen verilere göre, ABD'deki ekonomik politikaların geleceği ve önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri dikkatle izleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.