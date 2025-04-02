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Türkiye'nin Uzay Limanı Projesi: Gök Vatan Hedeflerine Yeni Bir Boyut Katacak

Türkiye, Uzay Limanı Projesi ile uzayda bağımsızlık kazanmayı ve özel sektörden uluslararası müşterilere hizmet vermeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:03
Türkiye'nin Uzay Limanı Projesi: Gök Vatan Hedeflerine Yeni Bir Boyut Katacak

Uzay Limanı Türkiye'nin "Gök Vatan" Hedeflerine boyut atlatacak

Türkiye, uzay vatanda bağımsızlığını artıracak olan "Uzay Limanı Projesi" ile özel sektöre de hizmet vermeyi ve uluslararası müşterilerin uydu fırlatma taleplerini karşılamayı hedefliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uzay limanı kurulması için ilgili kurumlar ve sanayi firmaları arasındaki çalışmalar sürmekte. Bu bağlamda, uygun bir yer arayışı devam ederken, başta Somali olmak üzere Ekvator çizgisine yakın ülkeler değerlendirilmekte.

Bağımsız Fırlatma Yeteneği

Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında "Uzay Limanı ve Uzaya Bağımsız Erişim" hedefiyle bağımsız fırlatma yapma yeteneği kazanmayı amaçlıyor. Yerli ve milli uzay araçlarının bağımsız bir şekilde uzaya gönderilmesi hedeflenmekte.

Ayrıca, fırlatma teknolojilerine yönelik sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi ekosistemi oluşturulacak. Bu kapsamda, kritik uzay teknolojilerinin milliliği sağlanacak ve yerli fırlatma araçları geliştirilecektir.

Ticari Fırsatlar ve Gelecek Planları

Kurulacak olan fırlatma merkezi ilerleyen dönemlerde ticari kullanıma açılacak, bu sayede özel sektöre de hizmet verecek. Böylece ekonomik kazanç elde edilmesi hedefleniyor. Geliştirilen fırlatma araçları, uygun platformlarda fırlatma denemelerine tabi tutulacak.

İlk etapta LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) ve GEO (Jeosenkron Dünya Yörüngesi) gibi yerlere milli uydular fırlatılacak. İlerleyen süreçte ise uluslararası müşterilerin uydu fırlatma talepleri de karşılanacak.

Milli Uzay Programı Hedefleri

Milli Uzay Programı, 2022-2030 yılları arasında gerçekleşmesi planlanan faaliyetler ile küresel gelişmelerin yakından takip edilmesini amaçlamakta. Bu hedefler arasında, insanlı uzay misyonunun tamamlanması, Ay'a ilk temas, yeni nesil uydular geliştirme ve Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama sistemi oluşturmak bulunuyor.

Ayrıca, uzaya erişim sağlamak, uzay hava ve meteorolojisi alanına yatırım yapmak, Türkiye'yi astronomik gözlemlerde ileri noktalara taşımak gibi pek çok önemli hedef yer almakta. Ay Araştırma Programı çerçevesinde, yüksel mekanizmalara sahip bir uzay aracı, 2026 yılında fırlatılacak. Bu projelerle Türkiye'nin "gök vatan" alanındaki gücünü pekiştirmesi bekleniyor.

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