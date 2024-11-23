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Türkiye'nin Yeni Silah Konsepti: 30x113 mm Düşük Geri Tepmeli Top

Samsun Yurt Savunma, 30x113 mm düşük geri tepmeli top ile güvenlik güçlerine yenilikçi bir sistem sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:12
Türkiye'nin Yeni Silah Konsepti: 30x113 mm Düşük Geri Tepmeli Top

Türkiye'nin Savunma Sanayisinde Yenilik: 30x113 mm Düşük Geri Tepmeli Top

Samsun Yurt Savunma Grup, dünya çapında 3 üreticiden biri olarak geliştirdiği 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top ile Türk savunma sanayisine yeni bir soluk katıyor. Teslimatlarına başlanan bu sistem, güvenlik güçlerinin hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

Türk Savunma Sanayisinde Değişen İhtiyaçlar

Türk savunma sanayisi şirketleri, muharebe alanında değişen ihtiyaçlara yönelik tasarım ve yatırım kararları alarak, bu doğrultuda çözümler sunmaktadır. Samsun Yurt Savunma, bu çözümlerine bir yenisini ekleyerek, atışlı silah sistemleri ve ekipmanlarını geliştirmektedir.

VENOM LR ve TRAKON 30 ile Güçlü Performans

SYS Grup bünyesinde, AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113 mm top konsepti, TRAKON Serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ile birleşiyor. TRAKON 30, AEI Systems'ın geliştirdiği dünyadaki en düşük geri tepmeli tamburalı mekanizmaya sahip top olan VENOM LR ile birlikte sunulmaktadır.

Canlı Atış Demoları ve Teslimat Süreci

SYS Grup’un Birleşik Krallık’taki tesislerinde gerçekleştirilen canlı atış demo faaliyetleri, bu sistemin kara ve deniz platformlarında sağladığı üstün performansı dünya ordularına kanıtlamıştır. 2024 yılı içerisinde teslimatlara başlanacak olan bu sistem, Türkiye'deki son kullanıcılar için hazır hale getirilmektedir.

Geleceğin Savaşlarına Yanıt Verecek Özellikler

Yeni konsept, düşük geri tepme özelliği, hızlı platform entegrasyonu ve modüler yapısıyla dikkat çekmektedir. 30 milimetre topa sahip bu sistem, özellikle geleceğin kara savaşlarında etkin bir rol oynayacak. Meskun mahal operasyonlarında ikincil zararları en aza indirmek amacıyla etkili doğrudan atış desteği sunması bekleniyor. Ayrıca, dron gibi önemli tehdit unsurlarına karşı da kullanılabilir.

İhracat Potansiyeli ve Global Talep

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2022'de SYS Grup’a katılan AEI Systems'ın, ihracatlarına yüksek katma değerli ürünler sunmaya başladığını belirtti. VENOM LR, AEI Systems tarafından üretilen ve 60 yıllık muharebe geçmişi olan bir sistemin modern versiyonudur.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, bu teknolojinin tümüyle yerli ve milli olarak geliştirildiğini vurgulayarak, modüler ve hızlı entegrasyon çözümleri sunarak global arenada fark yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katılan ve teslimatlarına başlanan 30x113 milimetre düşük...

Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katılan ve teslimatlarına başlanan 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top, oluşturulan yeni silah konseptle güvenlik güçlerinin hizmetine hazırlanıyor. CANiK'in de bağlı bulunduğu ⁠Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup'un bünyesine katıp dünyadaki 3 üreticiden biri olduğu, teslimatlarına başladığı 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top, Türkiye'deki son kullanıcılar için hazır hale getiriliyor. VENOM LR topu, TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ile oluşturulan konseptle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. 30 milimetre topun yer aldığı silah sistemlerinin özellikle geleceğin kara savaşlarında etkin rol oynayacağı değerlendiriliyor.

Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katılan ve teslimatlarına başlanan 30x113 milimetre düşük...

Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katılan ve teslimatlarına başlanan 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top, oluşturulan yeni silah konseptle güvenlik güçlerinin hizmetine hazırlanıyor. CANiK'in de bağlı bulunduğu ⁠Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup'un bünyesine katıp dünyadaki 3 üreticiden biri olduğu, teslimatlarına başladığı 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top, Türkiye'deki son kullanıcılar için hazır hale getiriliyor. VENOM LR topu, TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ile oluşturulan konseptle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. 30 milimetre topun yer aldığı silah sistemlerinin özellikle geleceğin kara savaşlarında etkin rol oynayacağı değerlendiriliyor.

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