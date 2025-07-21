Türkiye ve Belarus'tan Taşımacılığa Vize Muafiyeti Genişlemesi

Türkiye ve Belarus'tan Taşımacılıkta Önemli Gelişme

Türkiye ile Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini genişletme kararı aldı. Yapılan yeni düzenleme ile, iki ülke vatandaşlarına sağlanan vize muafiyeti süresi, 1 yıl içinde toplamda 90 gün olarak uygulanacak. Ancak bu süre, her 180 günde 90 güne çıkarılacak.

Protokol İmza Töreni

Belarus Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen imza törenine, Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık ve Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Evgeny Şestakov katıldı. Bu protokol, 29 Mart 2013 tarihli Vize Muafiyeti Anlaşmasında değişiklik yapılmasına dair imzalanmıştır.

Yeni düzenleme, kamyon, otobüs, tren, sivil uçak ve gemi sürücüleri ile mürettebatı gibi uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapanların faydalanmasına olanak tanıyacak.

Ticaretin Gelişimine Katkı

Büyükelçi Işık, imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün iki ülkedeki Uluslararası Nakliyeciler Dernekleri’nin ortak talebi ile imzalandığını vurgulayarak, "Bu protokolün, ülkelerimiz arasındaki ticareti olumlu etkileyeceğini umuyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

Söz konusu protokol, her iki ülkenin parlamentolarında onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Türkiye ile Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini her 180 günde 90 güne çıkarılması yönünde protokol imzaladı. Belarus Dışişleri Bakanlığından düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık (solda) ve Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Evgeny Şestakov (sağda) katıldı.

Türkiye ile Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini her 180 günde 90 güne çıkarılması yönünde protokol imzaladı. Belarus Dışişleri Bakanlığından düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık (solda) ve Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Evgeny Şestakov (sağda) katıldı.