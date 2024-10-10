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Türkiye ve Fransa Arasındaki Diyalog: Ateşkes Çağrısı

Hulusi Akar, Fransa heyeti ile Gazze ve bölgedeki barış için işbirliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:11
Türkiye ve Fransa Arasındaki Diyalog: Ateşkes Çağrısı

Hulusi Akar, Fransa Senatosu Heyeti ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi. Akar, görüşmelerde Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da ateşkesin önemi üzerinde durarak, "Bu bölgelerde ateşkesin sağlanması, hem bizler hem de oradaki masum insanlar için büyük bir gereklilik taşımaktadır" dedi.

Fransa'nın Desteği ve Diplomatik İlişkiler

Akar, Fransa'nın Filistin konusunda aldığı tedbirleri takdir ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki siyasi çözüme dönüş çağrısını vurgulayarak, Fransa'nın tarihine yaraşır bir şekilde ateşkes müzakerelerine öncülük etmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Terörle Mücadelesi

Akar, Türkiye'nin uzun süredir birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Uluslararası hukuka aykırı bir durumda bulunmuyoruz. PKK, YPG, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Ayrıca Türkiye'nin sınırlarının, Avrupa Birliği ve NATO'nun güvenliği açısından da önemli olduğunu belirtti.

Fransa Senatosu Heyetinden Destek Mesajı

Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nun başkanı Christian Cambon, iki ülke arasındaki işbirliğinin tarihsel temellere dayandığını belirtti. Cambon, "Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelenin önemi büyük ve bu konuda Türkiye'nin sağladığı insani katkıları unutmadık" şeklinde konuştu.

Ortak Çabalar ve Gelecek Perspektifi

Akar ve Cambon, Filistin meselesinde ateşkesin sağlanması için birlikte çaba harcamaları gerektiğini, bölgesel barışın tüm taraflar için kritik bir önem taşıdığını vurguladılar.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sol 3), Meclis'te, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyeti ile bir araya geldi.

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