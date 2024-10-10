Türkiye ve Fransa Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Fuat Oktay ve Fransa Senatosu Heyeti Görüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyetiyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin yapıldığı mecliste, Oktay, günümüzde yaşanan çoklu krizlerin önemine dikkat çekti.

İlişkilerin Derinleştirilmesi

Oktay, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, “İşbirliğini her alanda daha da geliştirmek istiyoruz. Doğrudan ve düzenli diyaloğun devamı hayati önem taşımaktadır,” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerinin bu süreçteki en güçlü noktalardan biri olduğunu vurguladı.

Ortak Projeler ve İletişim Kanalları

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Parlamenter diplomasinin, ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir araç olduğunu unutmayalım. Karşılıklı ziyaretler, parlamenterler arasındaki diyalog için faydalı olacaktır,” dedi.

Ele Alınacak Önemli Konular

Toplantıda, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, terörle mücadele, düzensiz göç, İsrail'in saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kıbrıs ile Karabağ konularının gündeme geleceği bilgisi verildi.

Fransa Senatosu Temsilcisinin Vurguları

Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu heyetinin sözcüsü olan senatör Christian Cambon, Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği öneme değindi. Ayrıca, Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher'in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a gönderdiği mektubu Oktay'a takdim etti.