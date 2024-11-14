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Türkiye ve Katar Arasında 8 Önemli Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, üst düzey toplantıda 8 anlaşmanın imzalandığına tanıklık etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:46
Türkiye ve Katar Arasında 8 Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Katar'ın Stratejik Ortaklığı Gelişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani önderliğinde, iki ülke arasında düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı", yeni anlaşmaların imzalanmasına zemin hazırladı.

İmzalanan Anlaşmalar

Toplantının ardından, toplamda 8 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların detayları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı
  • Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması
  • Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması

Törende ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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