Türkiye ve Katar Arasında 8 Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Katar'ın Stratejik Ortaklığı Gelişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani önderliğinde, iki ülke arasında düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı", yeni anlaşmaların imzalanmasına zemin hazırladı.

İmzalanan Anlaşmalar

Toplantının ardından, toplamda 8 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların detayları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması

Törende ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı.

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