Türkiye ve Katar Arasında 8 Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Katar'ın Stratejik Ortaklığı Gelişiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani önderliğinde, iki ülke arasında düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı", yeni anlaşmaların imzalanmasına zemin hazırladı.
İmzalanan Anlaşmalar
Toplantının ardından, toplamda 8 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların detayları şu şekildedir:
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı
- Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması
- Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması
Törende ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imza altına aldı.
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