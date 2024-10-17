Türkiye ve KKTC Ortak Deprem Tatbikatı Düzenledi

TÜRKİYE İLE KKTC'DEN ORTAK DEPREM TATBİKATI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'den çeşitli kurumların katıldığı "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat Detayları

Lefke ilçesinin Gemikonağı bölgesinde düzenlenen tatbikatta, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Genel Komutanlığı gibi çeşitli Türk kurumlarının yanı sıra, KKTC'den Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kolan Hastanesi ve birkaç üniversite bünyesindeki ekipler yer aldı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Tatbikata, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen gibi yetkililer katıldı ve etkinliği izledi.

Senaryonun Uygulanması

Tatbikatta, senaryoya göre deniz tabanında 4 kilometre derinlikte gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çeşitli acil durum senaryoları uygulandı. Bu senaryolar arasında tahliye işlemleri, enkazla müdahale, akaryakıt yangınının söndürülmesi ve daha birçok faaliyet yer aldı.

Felaketlerle Mücadele Kapasitesinin Artırılması

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, tatbikattan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC'nin yer aldığı Alp-Himalaya Kuşağı'nın, dünyanın önemli deprem hatlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, deprem hazırlıkları ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularında bilgi aktardı.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise tatbikatın, KKTC'nin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmayı, farklı paydaşlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve olası negatif durumlarda kayıpları en aza indirmeyi amaçladığını belirtti. Karaca, küresel afet risklerinin arttığı bu dönemde, KKTC'nin bu tür felaketlerle baş edebilme kapasitesini artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.