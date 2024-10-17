DOLAR
34,14 0,04%
EURO
37,04 0,23%
ALTIN
2.951,79 -0,56%
BITCOIN
2.286.194,73 1,06%

Türkiye ve KKTC Ortak Deprem Tatbikatı Düzenledi

KKTC'de Türkiye ile ortak tatbikat gerçekleştirildi, depreme karşı hazırlıklar gözden geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:58
Türkiye ve KKTC Ortak Deprem Tatbikatı Düzenledi

TÜRKİYE İLE KKTC'DEN ORTAK DEPREM TATBİKATI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'den çeşitli kurumların katıldığı "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat Detayları

Lefke ilçesinin Gemikonağı bölgesinde düzenlenen tatbikatta, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Genel Komutanlığı gibi çeşitli Türk kurumlarının yanı sıra, KKTC'den Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kolan Hastanesi ve birkaç üniversite bünyesindeki ekipler yer aldı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Tatbikata, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen gibi yetkililer katıldı ve etkinliği izledi.

Senaryonun Uygulanması

Tatbikatta, senaryoya göre deniz tabanında 4 kilometre derinlikte gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çeşitli acil durum senaryoları uygulandı. Bu senaryolar arasında tahliye işlemleri, enkazla müdahale, akaryakıt yangınının söndürülmesi ve daha birçok faaliyet yer aldı.

Felaketlerle Mücadele Kapasitesinin Artırılması

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, tatbikattan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC'nin yer aldığı Alp-Himalaya Kuşağı'nın, dünyanın önemli deprem hatlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, deprem hazırlıkları ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularında bilgi aktardı.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise tatbikatın, KKTC'nin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmayı, farklı paydaşlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve olası negatif durumlarda kayıpları en aza indirmeyi amaçladığını belirtti. Karaca, küresel afet risklerinin arttığı bu dönemde, KKTC'nin bu tür felaketlerle baş edebilme kapasitesini artırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den kurumların katılımıyla "KKTC Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2024" gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
2
Hendek'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
3
Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
4
Suriye'de ABD ve İran Destekli Gruplar Arasında Çatışma
5
DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze Açlık Krizine Dikkat Çekildi
6
Pentagon, Yapay Zeka Tabanlı 'Deepfake' Teknolojileri Üzerinde Çalışıyor
7
İsrail Ordusu Gazze'de Camileri ve Okulu Hava Saldırılarıyla Vurdu

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL